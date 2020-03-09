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Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Новости
    09.03.2020, 15:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легендарный шведский актёр Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет, не дожив до 91-го дня рождения всего месяц (он родился 10 апреля 1929 года).

О смерти знаменитого артиста сообщило французское издание Paris Match, сославшись на его супругу Кэтрин. Последнюю часть жизни актёр провёл во Франции, имея также гражданство этой страны.

Отмечается, что он умер 8 марта. Жена усопшего попросила с уважением отнестись к его скорбящим близким и не беспокоить во время траура.

Фильмография фон Сюдова насчитывает полторы сотни картин. Самая известная роль - в "Седьмой печати" Ингмара Бергмана (1957), у которого актёр впоследствии снялся ещё в ряде картин. В число последних его появлений на экранах - "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2015) и "Курск" Томаса Винтерберга.

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