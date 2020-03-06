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"Санса Старк" призналась, что не досмотрела "Игру престолов"

Новости
    06.03.2020, 13:31
Текст:   Олег Усков

"Игра престолов" закончилась еще в мае, страсти поулеглись, но нюансы периодически всплывают. В частности 24-летняя британская актриса Софи Тернер, сыгравшая в шоу Сансу Старк, королеву Севера, став героиней мартовского номера женского "глянца" Elle, поделилась занятной деталью.

По словам Тернер, она не досмотрела финальный, восьмой сезон ИП. Чему виной - сетевые хейтеры, которым окончание шоу по вкусу не пришлось.

"Я не видела его (сезон - "Кинократия") весь. Начала смотреть, когда последний сезон вышел, и планировала досмотреть, но отстала и начала читать все эти комментарии…", - вспоминает "Санса" причину, по которой так и не ознакомилась с финальными эпизодами.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом девушка, вслед за коллегами, повторяет очевидную мысль - невозможно сделать так, чтобы концовка шоу устроила вообще всех. Особенно если это сериал, который шел без малого десять лет. Всем не угодишь - "вы не можете сделать счастливым каждого поклонника".

При этом актриса подчеркнула, что осознает важность GOT для масскульта и то, как ей повезло поучаствовать в создании этого шоу - есть ощущение причастности к чему-то по-настоящему великому. Чему-то такому, что вряд ли можно будет повторить.

Хотя понимание этого пришло только сейчас. Начиная с третьего сезона ИП, люди начали повторять, что наблюдают феномен, но когда ты внутри, в центре всего, это сложно заметить. И лишь когда сериал закончился, до "Сансы" дошло, каким невероятным он был. "Боже, да я же была благословлена", - чуть запоздало радуется барышня.

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