"Джейме Ланнистер" заступился за авторов "Игры престолов"

Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов", благородно заступился за авторов телешоу Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, подвергшихся яростной критике со стороны зрителей после завершения фэнтезийной саги.

Нападки на сценаристов и шоураннеров датчанин считает "глупыми". Кроме того, по его мнению, "нелепо полагать, что двое создателей сериала не болели за него всей душой, не переживали больше кого бы то ни было и не выложились на все сто". Костер-Вальдау подчеркнул, что творческий дуэт "только и делал все эти десять лет, что думал о финале "Игры престолов".

"Нам посчастливилось быть частью этого шоу, когда все причастные настолько вовлечены в процесс, что ты сам страдаешь, когда что-то идёт не так", - приводит слова актёра Independent. Костер-Вальдау заверил, что при работе над проектом тысячи людей "рвали пятые точки", чтобы результат получился лучшим из возможных.

Николай назвал сериал "фантастическим", добавив, что в восторг его приводит и сама "Игра престолов", и тот факт, что в Сети появилась петиция с требованием переснять её концовку.

Ранее исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон недвусмысленно предложил недовольным фанатам идти куда подальше.

Напомним, уже стартовали съёмки приквела "Игры престолов".