Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу

Прямой безвозмездной поддержкой со стороны государства смогут воспользоваться малые и средние предприятия, чья задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не превышала 3000 рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплату труда - 12130 рублей - на каждого сотрудника, но в таком случае они должны сохранять не менее 90 процентов рабочих мест. Для выплат за апрель необходимо подать заявление в течение мая, а за май - в июне.

Кабинет министров постарался максимально исключить барьеры, мешающие предоставлять такую безвозмездную поддержку добросовестным предпринимателям.

"Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей", - сообщил Мишустин.