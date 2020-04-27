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27.04.2020 15:35
Рубрика: Власть

В 28 регионах стартуют стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Все регионы получили межбюджетные трансферты для обеспечения доплат к заработной плате медиков, которые непосредственно участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - об этом сообщили сегодня в Минздраве.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами России, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам, - уточнили в министерстве. - Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав России, где они будут обработаны в течение одного рабочего дня".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Напомним, что размер выплат, согласно поручению президента страны, составляет:

а) работникам скорой помощи, которые оказывают помощь гражданам с COVID-19:

- врачам - 50 тыс. рублей в месяц,

- фельдшерам, медсестрам, санитарам - 25 тысяч руб. в месяц,

- водителям - 25 тыс. рублей в месяц;

б) медицинскому персоналу стационаров, в которых лечатся больные COVID-19:

- врачам - 80 тыс. рублей в месяц,

- среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц,

- младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц.

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