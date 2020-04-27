В 28 регионах стартуют стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Все регионы получили межбюджетные трансферты для обеспечения доплат к заработной плате медиков, которые непосредственно участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - об этом сообщили сегодня в Минздраве.

"Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами России, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам, - уточнили в министерстве. - Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав России, где они будут обработаны в течение одного рабочего дня".

Напомним, что размер выплат, согласно поручению президента страны, составляет:

а) работникам скорой помощи, которые оказывают помощь гражданам с COVID-19:

- врачам - 50 тыс. рублей в месяц,

- фельдшерам, медсестрам, санитарам - 25 тысяч руб. в месяц,

- водителям - 25 тыс. рублей в месяц;

б) медицинскому персоналу стационаров, в которых лечатся больные COVID-19:

- врачам - 80 тыс. рублей в месяц,

- среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц,

- младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц.