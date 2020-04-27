В Беларуси российский режиссер представит премьеру спектакля о Марке Шагале

Чтобы святая любовь к красоте волшебной кисти Марка Шагала и его музы Беллы возродилась на сцене популярного белорусского театра имени Янки Купалы, оказалось достаточным соединить эту сценическую площадку с творческой фантазией российского режиссера-хореографа Сергея Землянского.

И хотя предстоящая в мае премьера пластического спектакля "En souvenir de Шагал" станет для сорокалетнего постановщика дебютом на белорусской сцене, театральные критики уже утверждают, что Сергей Землянский и театр как нельзя кстати нашли друг друга.

Синтез разных жанров, убежден Землянский, всегда был хорошей тенденцией. Здорово, что в последнее время театры активно экспериментируют, ставят пластические спектакли, разрабатывают новые жанры. Хорошо, когда у зрителя есть выбор, а у артиста - возможность развития в профессии, шанс научиться чему-то новому.

Российский режиссер долгие годы погружался в шагаловскую тему, изучал его творчество и автобиографические источники. И на родине создателя художественного авангарда он представит, судя по всему, "вольную интерпретацию жизни и творчества художника", сообщает БЕЛТА. "Это творчество на тему любви, детства и взросления, становления как личности, на тему жизни и смерти. Каждый отыщет в этой работе то, что важно именно ему на сегодняшний день", - считает Землянский.

"Я восхищаюсь Шагалом, его творчеством, фантасмагорией в его работах, безграничным полетом фантазии. Все это моя команда постарались передать в постановке", - он. При этом ему хотелось учесть и биографические моменты из жизни художника, важные мировые события того времени. Поэтому в спектакле напоминают и о знаменитом пожаре в Витебске, во время которого родился Марк Шагал. А кроме того - революция, зарождение нацизма в Европе, Вторая мировая война. "Все эти этапы мы попытались визуализировать с помощью приемов пластического театра", - приоткрыл свой замысел постановщик.

И надо признаться, комментируют местные критики, что каждый раз, когда вслед за маэстро всматриваешься в полет над провинциальным Витебском Шагала и его музы Беллы, становишься свидетелем свободного парения над землей, которое сопровождает всех влюбленных. Да и свою любовь один из самых грандиозных мастеров кисти сохранил в своем сердце навсегда, продолжая писать портреты Беллы, которых сохранилось около ста, даже после ее трагической кончины.

"Все можно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово Любовь. В нем настоящее искусство: вот все мое мастерство и вся моя религия", - признавался увлеченный гений авангардного искусства.

Роль Марка Шагала, пояснили агентству в театре, будут исполнять двое актеров - Павел Харланчук-Южаков и Иван Кушнерук, а роль Беллы - актрисы Марта Голубева и Виктория Чавлытько.

Кстати, костюмы и сценографию к спектаклю создает еще один россиянин: главный художник Вахтанговского театра и двукратный обладатель премии "Золотая маска" Максим Обрезков. Кроме того, в постановочную команду вошли драматург Андрей Щеткин, композитор Павел Акимкин, художник по свету Александр Сиваев. А видеоряд подготовлен инженерной группой театра.

Раньше уральский режиссер, напоминает агентство, ставил в основном балетные спектакли. И задается вопросом: ведь ставить пластический спектакль с драматическими актерами сложнее, чем с профессиональными танцовщиками?

Режиссер полагает, что это "палка о двух концах". Конечно, соглашается он, поставить сложные вещи с балетными артистами проще, они пластичнее. Но, с другой стороны, танцовщик, двигаясь на сцене, не всегда достаточно эмоционален. Особенно это касается современной хореографии. А поскольку режиссер сам в прошлом профессиональный танцовщик, его эта определенная, как он выразился, "безэмоциональность" в балете порой удручает. Поэтому он и стал чаще работать с драматическими актерами. "Забираю привычный для них текст и визуализирую содержание с точки зрения эмоций, тела, жестов, пластики", - уточнил свою увлеченность новым жанром режиссер.