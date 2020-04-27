В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) из больниц выписаны 12 человек. В местных лечебных учреждениях больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

По словам представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе медиков, которые были направлены в этот город со всей страны, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания были зарегистрирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус распространился за пределы материкового Китая, охватив и другие страны мира. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68,1 тысячи случаев заражения (50,3 тысячи - в Ухане). Выздоровели 63,6 тысячи человек, скончались 4512 (3,9 тысячи в Ухане).