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27.04.2020 07:00
Рубрика: В мире

В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) из больниц выписаны 12 человек. В местных лечебных учреждениях больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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По словам представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе медиков, которые были направлены в этот город со всей страны, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания были зарегистрирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус распространился за пределы материкового Китая, охватив и другие страны мира. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68,1 тысячи случаев заражения (50,3 тысячи - в Ухане). Выздоровели 63,6 тысячи человек, скончались 4512 (3,9 тысячи в Ухане).

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