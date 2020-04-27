В Британии за три недели вдвое выросло число жертв домашнего насилия

Британская горячая линия помощи жертвам домашнего насилия никогда не была так загружена: с момента начала карантина в стране число звонков выросло аж на 49 процентов. Как сообщает BBC, за последние три недели в Соединенном Королевстве в результате домашних конфликтов погибло вдвое больше людей, чем обычно гибнет за тот же отрезок времени.

Всего, по данным организации Counting Dead Women Project, жертвами стали 14 женщин и двое детей - таких показателей за трехнедельный период Британия не видела целых 11 лет. Помимо этого, на 17 процентов увеличилось число звонков на мужскую горячую линию помощи.

Домашнее насилие сегодня является одним из наиболее болезненных вопросов в Британии. Из-за карантина многие женщины, дети и мужчины оказались один на один с насильником и нередко без возможности обратиться за помощью. По данным лондонской полиции, каждый день по обвинению в совершении домашнего насилия ее сотрудники задерживают около ста человек. Начиная с 9 марта, по этому пункту было вынесено на 24 процента больше приговоров и предупреждений, чем в тот же период в прошлом году.