В Чехии набирает силу антироссийская компания

Кажется, обнаружено еще одно доселе неизвестное свойство коронавируса. Оказывается, он действует разрушающе не только на легкие, но и на умственные способности человека. Причем может влиять на них так, что даже серьезные, облеченные большой властью политики враз "слетают с катушек".

Когда несколько дней назад чешский еженедельник Respekt вышел со статьей, автор которой требовал приставить охрану к пражским чиновникам, виновным в разрушении памятника маршалу Коневу, то здесь, честно говоря, мало кто обратил на это внимание. Серьезные читатели решили, что таким экстравагантным образом журнал захотел привлечь аудиторию и тем самым поправить свое финансовое положение, сильно пошатнувшееся в условиях кризиса. А пассаж насчет некоего таинственного киллера, якобы, прибывшего из Москвы с целью покушения на старосту района Прага-6 О. Коларжа и вовсе сочли недостойным серьезного издания.

Кто же знал тогда, что статья в еженедельнике это всего лишь звено масштабной антироссийской компании, которая ныне развертывается в Чехии. В следующем номере тот же автор журнала, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела из России прибыл некий гражданин с диппаспортом и сильнодействующим ядом рицин в чемодане.

И что же тогда - по версии журнала - предприняли чешские спецслужбы? Нет, они не стали задерживать террориста прямо на таможенном или пограничном контроле. И не стали оповещать о странном визитере российского посла: а вдруг пассажир хотел подбросить яд ему в чай? Они взяли под охрану старосту О. Коларжа и мэра Праги З. Гржиба. Почему именно их? Логика такова: первый стал инициатором сноса памятника Коневу, а второй хлопотал насчет переименования площади, на которой находится российское посольство - отныне она носит имя Бориса Немцова.

А чтобы байка о таинственном киллере с рицином в чемодане звучала правдоподобнее, журнал опять публикует информацию о целой группе русских шпионов, передвижение которой отмечено на просторах Европы. Видимо, это те, кто (как в голливудских фильмах) должен осуществлять "зачистку".

Далее, как и положено в таких случаях, в психологическую операцию включились другие участники. И вот уже в местной прессе появляется другая сенсационная новость: министр иностранных дел Томаш Петржичек пригласил к себе посла Российской Федерации в ЧР А. Змеевского и строго пригрозил ему: "Если что случится с нашими политиками, то мы будем знать, откуда ноги растут".

Официальный представитель нашего посольства в Праге в ответ на вопрос "РГ" ответил, что последняя встреча посла Российской Федерации с министром иностранных дел Чехии состоялась 9 апреля. То есть налицо очередная "клюква".

Более того, как раз министр Т. Петржичек в интервью газете "Господарски новины" сообщил, что Чехия готова обсуждать вопрос о передаче России памятника маршалу Коневу и о готовности Праги соблюдать обязательства, вытекающие из договора с РФ о сохранности воинских захоронений и памятных знаков. "Если одним из путей выполнения этих обязательств будут переговоры с Россией о перемещении скульптуры на ее территорию, мы готовы к этому. Это будет вопросом переговоров с партнерами, представителями самоуправления и коллегами в правительстве", - сообщил министр.

Как раз эта позитивная новость и не вписывается в сценарий антироссийской компании, которую некие силы стараются развернуть в Чехии.

Знаете, чем закончил свою очередную русофобскую статью корреспондент еженедельника Respekt? Он ни много ни мало призвал правительство "решить вопрос о высылке российского посла и значительной части многочисленного российского дипломатического корпуса, которые представляют опасность для жизни чешских граждан".

Похоже, поторопились местные власти со смягчением карантинных мер. Вирус продолжает свою разрушительную работу - теперь он переключился на умственную деятельность журналистов, политиков, а также тех, кто ими манипулирует из-за кулис.