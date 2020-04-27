В Думе объяснили, в каких случаях работающим на удаленке могут платить меньше

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев объяснил, в каких случаях работодатели вправе платить меньшую зарплату на удаленной работе.

По его словам, это возможно, если в организации до введения режима нерабочих дней действовали разные нормы об оплате труда для трудящихся удаленно и на рабочем месте.

То есть должен был введен нормативный акт, который определяет, что труд "дистанционных" работников оплачивается по-другому. И этот документ должен был действовать в организации до издания указа президента на тему нерабочих дней.

При этом если у организации нет таких нормативных актов, то зарплата работающих удаленно должна быть сохранена в полном объеме, подчеркнул парламентарий.

Андрей Исаев также напомнил, что жалобу на грубое нарушение трудовых прав работника можно направить и в Гострудинспекцию. Последняя вправе провести внеплановую проверку организации или работодателя, причем по закону она не имеет права разглашать имя того, кто обращается соответствующей жалобой.

Также гражданин вправе обратиться в прокуратуру и подать в суд на действия работодателя. "Если речь заходит об увольнении, то суд будет наиболее действенной структурой, - отметил представитель "ЕР". - Ведь в случае, если работодатель не согласится с претензиями профсоюза или Гострудинспекции, конечную точку в этом споре поставит суд".