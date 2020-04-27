В график вывозных международных рейсов включили 8 городов

Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов до 5 мая. В него включены вывозные рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая, сообщили в Росавиации.

"Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

В частности, 28 апреля запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлота". Из Тель-Авива (Израиль) в Москву доставят около 250 человек. Также авиакомпания 29 апреля, как планируется, доставит из Рима (Италия) в Санкт-Петербург и Москву 150 человек.

Четыре вывозных рейса запланированы на 30 апреля. Два рейса выполнит авиакомпания "Сибирь" - из Камрани (Вьетнам) во Владивосток и из Душанбе (Таджикистан) в Новосибирск. Компания "Уральские авиалинии" выполнит рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. Также прорабатывается вопрос организации 30 апреля сложного вывозного рейса авиакомпании "Россия" из Мале (Мальдивы) и Коломбо (Шри-Ланка) в Санкт-Петербург и Москву.

Два рейса запланированы на 1 мая. "Аэрофлот" доставит россиян из Бангкока (Таиланд) в Москву. В этот же день запланирован рейс "Уральских авиалиний" Пхукет (Таиланд) - Уфа - Сочи. На 2 мая запланированы рейс "Аэрофлота" из Дели (Индия) в Москву, рейсы "Авроры" из Шанхая (Китай) во Владивосток и "Сибири" из Бишкека (Кыргызстан) в Новосибирск. На 3 мая намечены два рейса в Москву "Уральских авиалиний" из Душанбе и Акабы (Иордания).

Рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву авиакомпании "Россия" запланирован на 4 мая. Также в предварительный график на 5 мая включен рейс авиакомпании "Азур эйр" из Камрани в Санкт-Петербург и Москву.

В Росавиации отметили, что 27 апреля российскими авиакомпаниями выполнено пять рейсов, в Россию прилетели 662 человека. За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. А всего, с 20 марта по 26 апреля в Россию вернулось 172 199 граждан.

Вывозные рейсы выполняются в ситуации приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами кроме вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.