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27.04.2020 14:00
Рубрика: В мире

В Иране число заболевших за сутки COVID-19 составило меньше тысячи

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране впервые за прошедшие 36 дней число выявленных случаев заражения коронавирусом составило меньше тысячи. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

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"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в Иране достигло 91472", - сказал чиновник в эфире телеканала IRINN.

По его данным, за последние 24 часа в стране от вируса умерли 96 человек. Всего с 19 февраля в Иране зафиксировано 5806 летальных исходов.

"Выздоровели 70933 пациентов, при этом состояние 3011 заразившихся остается тяжелым", - отметил Джаханпур.

К настоящему времени в Исламской Республике проведено 432 329 тестов на COVID-19.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

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