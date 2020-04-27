В Иране число заболевших за сутки COVID-19 составило меньше тысячи

В Иране впервые за прошедшие 36 дней число выявленных случаев заражения коронавирусом составило меньше тысячи. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в Иране достигло 91472", - сказал чиновник в эфире телеканала IRINN.

По его данным, за последние 24 часа в стране от вируса умерли 96 человек. Всего с 19 февраля в Иране зафиксировано 5806 летальных исходов.

"Выздоровели 70933 пациентов, при этом состояние 3011 заразившихся остается тяжелым", - отметил Джаханпур.

К настоящему времени в Исламской Республике проведено 432 329 тестов на COVID-19.