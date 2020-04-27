В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек

В результате разошедшейся среди иранцев ложной информации, что якобы метанол (метиловый спирт, один из опаснейших ядов, смертельная доза 80-150 миллилитров) помогает профилактировать и лечить коронавирус, в Иране в период с 20 февраля по 7 апреля уже скончались 728 человек. Об этом 27 апреля сообщает AP со ссылкой на советника Министерства здравоохранения Ирана Хосейна Хасаниана.

При этом употребление алкоголя в Иране строго запрещено согласно правилам шариата.

Также по сведениям Национального управления судебно-медицинской экспертизы Ирана число случаев отравления алкоголем в этом году выросло в десять раз по сравнению с 2019 годом. Жертвами отравления спиртными напитками (не считая употребления метанола) стали еще 66 человек.

Всего на настоящий момент в Иране зафиксировано 91 472 случая коронавируса, 5 806 человек скончались в результате вызванных им осложнений, выздоровели 70 933 человека.