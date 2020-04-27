В Южной Корее определят истинное число инфицированных COVID-19

Новости

Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних 06:50
Французская полиция конфисковала 140 тысяч контрабандных масок 06:41
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели 06:02
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском 06:00
В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса 05:39
Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19 04:05
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону 04:02
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться 04:00
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами 03:30
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе 02:52
Билл Гейтс назвал сроки реального появления вакцины от COVID-19 02:22
Трамп опроверг информацию о грядущей отставке главы минздрава США 02:13
В Нидерландах коронавирусом заразились норки 01:45
Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском 01:22
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России 00:51
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии 00:25
В новом КоАП будет больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД 26.04.2020
Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП 26.04.2020
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать 26.04.2020
В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре 26.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 05:24
Рубрика: В мире

В Южной Корее определят истинное число инфицированных COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Власти Южной Кореи намерены провести специальные исследования и массовые тесты, чтобы определить истинное количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Правда корейцы уверены, что официальная нынешняя статистика с реальной не будет сильно расходиться, но позволит сделать прикидки по количеству "скрытых носителей", которые не демонстрируют никаких симптомов, а потому не подозревают, что у них есть вирус.
Фото: AFP/Jung Yeon-je Фото: AFP/Jung Yeon-je
Фото: AFP/Jung Yeon-je

Об этих планах сообщила в ходе брифинга глава Центра по борьбе с распространением инфекционных заболеваний при минздраве Республики Корея Чон Ын Гён. "Мы планируем провести масштабные тесты на выявление антител у населения, чтобы определить истинные размеры распространения коронавируса и долю тех, у кого есть или был вирус в организме", - заявила она.

Фото: AFP/Ed JONES
В Южной Корее зарегистрированы заразившиеся COVID-19 в третий раз

Судя по всему, корейцев к этому подтолкнула информация, поступившая из других стран, где стали выявлять, что количество реальных носителей вируса в несколько или даже десятки раз больше, чем это гласит официальная статистика. Есть подозрения, что большое количество людей даже после попадания COVID-19 в организм не чувствуют недомогания, не демонстрируют никаких симптомов, а потому не подозревают, что у них есть коронавирус, но при этом являются его разносчиками, создавая потенциальную угрозу для здоровья тех, у кого иммунитет не такой сильный. Однако при этом даже после фактической победы иммунной системы над COVID-19 в организме остаются антитела, которые позволяют определить, что вирус у данного конкретного человека побывал. Данная статистика может помочь в деле выяснения всех особенностей COVID-19, который пока периодически продолжает удивлять экспертов.

Правда южнокорейские власти уверены, что статистика по реальному числу случаев инфицирования не будет сильно расходиться с официальной, так как Корея достаточно быстро сориентировалась, успела локализовать вспышку COVID-19, и сейчас присутствуют явные признаки спада в распространении инфекции. Если верить официальной статистике, то в Южной Корее заразилось немногим более 0,02 процента населения, которое в стране превышает 51 миллион человек.

Согласно данным на полночь 27 апреля, общее число случаев заболеваний COVID-19 в Южной Корее составило 10 738 человек, из которых 8764 человека (или 81,6 процента) уже выздоровели. Общее число умерших - 243 человека, летальность - менее 2,3 процента. За сутки с полночи 26 по полночь 27 апреля в Южной Корее численность новых зараженных составила лишь 10 человек, но выздоровело 47. Число умерших возросло на одного.

В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19
В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников