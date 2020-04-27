В Южной Корее определят истинное число инфицированных COVID-19

Власти Южной Кореи намерены провести специальные исследования и массовые тесты, чтобы определить истинное количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Правда корейцы уверены, что официальная нынешняя статистика с реальной не будет сильно расходиться, но позволит сделать прикидки по количеству "скрытых носителей", которые не демонстрируют никаких симптомов, а потому не подозревают, что у них есть вирус.

Об этих планах сообщила в ходе брифинга глава Центра по борьбе с распространением инфекционных заболеваний при минздраве Республики Корея Чон Ын Гён. "Мы планируем провести масштабные тесты на выявление антител у населения, чтобы определить истинные размеры распространения коронавируса и долю тех, у кого есть или был вирус в организме", - заявила она.

Судя по всему, корейцев к этому подтолкнула информация, поступившая из других стран, где стали выявлять, что количество реальных носителей вируса в несколько или даже десятки раз больше, чем это гласит официальная статистика. Есть подозрения, что большое количество людей даже после попадания COVID-19 в организм не чувствуют недомогания, не демонстрируют никаких симптомов, а потому не подозревают, что у них есть коронавирус, но при этом являются его разносчиками, создавая потенциальную угрозу для здоровья тех, у кого иммунитет не такой сильный. Однако при этом даже после фактической победы иммунной системы над COVID-19 в организме остаются антитела, которые позволяют определить, что вирус у данного конкретного человека побывал. Данная статистика может помочь в деле выяснения всех особенностей COVID-19, который пока периодически продолжает удивлять экспертов.

Правда южнокорейские власти уверены, что статистика по реальному числу случаев инфицирования не будет сильно расходиться с официальной, так как Корея достаточно быстро сориентировалась, успела локализовать вспышку COVID-19, и сейчас присутствуют явные признаки спада в распространении инфекции. Если верить официальной статистике, то в Южной Корее заразилось немногим более 0,02 процента населения, которое в стране превышает 51 миллион человек.

Согласно данным на полночь 27 апреля, общее число случаев заболеваний COVID-19 в Южной Корее составило 10 738 человек, из которых 8764 человека (или 81,6 процента) уже выздоровели. Общее число умерших - 243 человека, летальность - менее 2,3 процента. За сутки с полночи 26 по полночь 27 апреля в Южной Корее численность новых зараженных составила лишь 10 человек, но выздоровело 47. Число умерших возросло на одного.