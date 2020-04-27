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Рубрика: В мире

В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

"Больная №31" или "суперраспространительница" COVID-19 в Южной Корее наконец-то признана здоровой и покинула больницу, пробыв на лечении более двух месяцев. Это самый длинный для страны срок исцеления от коронавируса.

Фото: AFP/Ed JONES
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Как сообщили в мэрии города Тэгу, 61-летняя кореянка, которая известна как "больная № 31", 24 апреля покинула клинику города, где находилась с 17 февраля. Два теста подряд дали отрицательные результаты. На лечении женщина находилась 67 дней.

Правда, эксперты так и не смогли понять, где и как она заразилась. Кореянка не была за границей, не контактировала ни с кем из известных носителей коронавируса.

После госпитализации на ней были опробованы самые разные способы лечения, но долгое время они не давали никакого эффекта. Похоже, что организм в итоге сам справился с COVID-19. На лечение заболевшей из госказны было потрачено примерно 30 миллионов вон (около 24 тысяч долларов США).

Фото: AFP/Ed JONES
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Отметим, что "больную № 31" заочно знает вся Корея. Да и во многих других странах о ней слышали. 61-летнюю женщину, которая является последовательницей секты "Синчхончжи", считают главной причиной вспышки коронавируса в Тэгу в конце февраля этого года. От нее заразились несколько десятков человек, которые спровоцировали новые волны распространения COVID-19. Тогда и началось тотальное тестирование верующих. В итоге у 4261 прихожанина "Синчхончжи" был выявлен коронавирус. Если взять этих больных, а также заразившихся от них ближайших родных, друзей и близких, то на них придется более 60 процентов всех случаев инфицирования коронавирусом в Южной Корее.

За способность заражать большое количество людей, что проявляется у редкого количества больных, "больную № 31" назвали "суперраспространительницей". Но ряд экспертов уверены, что на самом деле заразил всех кто-то другой, кого так и не нашли.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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