В Катаре убит оппозиционый журналист

Арабская и африканская комиссии по правам и свободам человека осудили убийство журналиста и активиста Фахда Боханди в катарской тюрьме "Абу-Хамор", сообщает агентство Sky News Arabia.

После трехлетнего произвольного лишения свободы в одиночной камере и голодовок, Фахд Боханди, выступавший против катарских властей, якобы был подвергнут пыткам и убит. Причиной послужил поднятый им тюремный бунт, вызванный опасениями распространения коронавируса среди заключенных. Правозащитные организации настоятельно рекомендовали катарскому режиму провести "беспристрастное" расследование и разъяснить пытки катарского активиста. На данный момент вину за смерть Боханди правозащитники возлагают непосредственно на эмира Катара и министерство внутренних дел страны .

Тюрьма "Абу-Хамор" - главная тюрьма Катара для "инакомыслящих", которые так или иначе угрожают катарскому престолу. Фахд Боханди - выпускник университета Тиссайд (Великобритания), на момент смерти ему было 37 лет, у него остались жена и двое детей.