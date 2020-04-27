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27.04.2020 08:40
Рубрика: В мире

В Киргизии не выявили ни одного повторного случая заражения COVID-19

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Киргизии не зарегистрировано ни одного повторного случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения КР.

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По словам заместителя главы ведомства Нурболота Усенбаева, эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. "Говорить о возможной второй волне заражения и введении повторных карантинных мер пока преждевременно", - сказал он.

Согласно официальным данным, последние несколько дней в республике количество выздоравливающих в среднем почти в два раза превышает тех, у кого COVID-19 выявляют впервые. На утро 27 апреля это, соответственно, 25 и 13 человек.

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