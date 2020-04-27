В Киргизии снизят процентную ставку по выданным ипотечным госкредитам

С первого мая 2020 года в Киргизии будет снижена на один процент ставка ипотечных кредитов, выданных в рамках Правительственной жилищной программы.

По данным ОАО "Государственная ипотечная компания" (ГИК), речь идет о всех займах, предоставленных до первого ноября 2018 года под 8-10 процентов годовых (в зависимости от первоначального взноса).

Кроме того, на один процент снижаются ставки кредитов по механизму "Индивидуальное строительство жилья" - до 7-11 процентов годовых.

- Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам является одной из важных мер повышения доступности жилья. ОАО "ГИК" проводит целенаправленную комплексную работу по облегчению кредитного бремени заемщиков, - отметили в компании.