В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса

Авиастроительная компания Airbus намерена продолжить сокращать расходы, чтобы остаться на рынке. О своем решении сотрудников уведомил глава корпорации Гийом Фори, пишет Reuters.

"Мы теряем деньги с невиданной скоростью. Это угроза самому существованию нашей компании", - со ссылкой на руководителя компании пишет ТАСС.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу предприятий. Ранее корпорация была вынуждена сократить на треть производство пассажирских самолетов.

Вспышка нового вирусного заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Франция, где расположена штаб-квартира компании Airbus, занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. Коронавирусом в стране заболели 162 тысячи 220 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.