В Минтруде рассказали, сколько работающих пенсионеров ушли на больничный

В министерстве также напомнили, что лист нетрудоспособности смогли получить граждане, которые соблюдали режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находились в отпуске. Выплаты по больничным производятся на основании сведений, предоставленных работодателями в Фонд социального страхования, в течение 7 дней после оформления электронного листка временной нетрудоспособности.
"Пособие рассчитывается по общим правилам. Больничные по карантину оплачиваются напрямую из средств фонда социального страхования без привлечения средств работодателей", - отмечается в пресс-релизе.
Так, при стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере среднемесячного заработка. Максимальный размер пособия по больничному не может быть больше 69961,65 рублей в месяц.