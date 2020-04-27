Международный кинорынок в Москве пройдет в онлайн-формате в конце мая

Москва играет на опережение. Кинорынок Каннского кинофестиваля "Марше дю фильм" объявил, что пройдет в конце июня этого года. При этом, когда будет сам фестиваль, по-прежнему неизвестно. А компания "Роскино", которая занимается продвижением отечественного контента при поддержке министерства культуры РФ и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, объявила о том, что проведет в онлайн-формате в конце мая в столице России рынок аудиовизуального контента. Даты будут объявлены дополнительно.

Поскольку все будет происходить на английском языке и международным закупщикам и продюсерам будет доступно более 150 часов контента, среди которых как готовые фильмы и сериалы, так и проекты в производстве, то и название мероприятия английское - Key Buyers Event: Digital Edition.

Первый Key Buyers Event - международный рынок контента, впервые в реальном виде прошел в Москве в октябре прошлого года. Представители телеканалов и цифровых платформ из 60 стран Европы, Латинской Америки, Азии и США посетили столицу и отсмотрели 119 российских фильмов, сериалов и анимационных проектов. В этом году российские компании снова представят свой новый контент международным закупщикам и проведут переговоры, но в формате онлайн. И это будет не только рынок, но и форум.

Как и в первый раз, на площадке пройдут презентации проектов и компаний, скрининги, в том числе в режиме live, питчинги по копродукции и онлайн-переговоры - возможность их провести предоставят на платформе организаторы. Уже есть где учиться: с начала года несколько международных форумов контента и рынков прошли в онлайн-формате. Это и Series Mania Forum и MIP TV online+ и другие. Стоит ли пояснять, что от того, как проходят такие рынки, зависит дальнейшее развитие индустрии контента, в том числе и крупнейшие мировые кинофестивали, включая Каннский, Венецианский.

"У российских производителей и дистрибьюторов есть новые проекты на разных стадиях производства, а у зарубежных телеканалов и VOD-платформ- потребность в большом количестве качественного контента и интерес к российскому рынку. Мы видим, что работа в онлайн-формате - главный мировой тренд сегодня, в том числе в международной индустрии контента. Поэтому площадка, целиком посвященная российским фильмам и сериалам, необходима независимо от проведения традиционных международных кинорынков онлайн", - считает генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.

Министерство культуры РФ поддержало идею мероприятия. И по этому поводу высказался заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов: "В министерстве понимают, что отрасль находится в непростой ситуации. Съемки заморожены на неопределенный срок, кинотеатры закрыты, и даже после выхода из карантина им придется долго восстанавливать свою работу и возвращать аудиторию. Экспорт - одна из немногих возможностей поддержать индустрию".

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы поддерживает креативные индустрии как наиболее динамично развивающийся сектор экономики. Лидерами экспорта креативных индустрий являются кино и анимация, в связи с чем необходимо сохранить позиции, завоеванные российскими компаниями за рубежом за последние 2-3 года, в том числе благодаря программе Created in Moscow. Под этим объединенным брендом, организованном Московским экспортным центром (МЭЦ), московские кинокомпании успешно представили свой контент на главных мировых кинорынках в Анси, Торонто, Санта-Монике, Майами и Берлине в 2019-2020 годах.

Что касается российской киноиндустрии, она с радостью поддержала идею мероприятия. Заинтересованность выразили крупнейшие российские игроки: ArtPicturesStudio, Bazelevs,Yellow, Black and White Group, Марс Медиа, Premier Studios, кинокомпания CTB, анимационные компании "Союзмультфильм", Wizart, "Рики", телеканалы НТВ, "Пятница" и ТВ-3; холдинги "Газпром-медиа - Развлекательное телевидение", "Национальная Медиа Группа" и "Всероссийская государственная телерадиовещательная компания", дистрибьюторы - ГК "Планета Информ", "Централ Партнершип", ArtPicturesDistribution и многие другие.

"Key Byers Event необходимо провести в любом возможном формате, не откладывая этот процесс на завтра. Несмотря на то, что практически вся индустрия сидит на карантине, работа не прекратилась. Нам важно дать понять международным коллегам, что сегодняшняя пауза касается только процесса производства - планирование будущих проектов и продажу текущих никто не отменял", - рассказал режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Федор Бондарчук.

По его словам, сейчас "в самом разгаре фаза продаж картины "Спутник", которая еще в марте был отобрана в программу Tribeca Film Festival, а в апреле стало известно, что права на этот фильм приобрел один из крупнейших американских хоррор-дистрибьюторов IFC Midnight - а значит, "Спутник" увидят и американские зрители".

"Также идет процесс дополнительных продаж фильма "Вторжение", а наш релиз "Лёд 2" уже был показан в Великобритании, США, Франции, Швейцарии и на других территориях. Чтобы такие примеры стали закономерностью, несмотря на произошедшие за последние месяцы события, нам необходима площадка, которая станет связующим звеном между российскими игроками индустрии и иностранными дистрибьюторами", - отметил Бондарчук.

Продюсер, директор кинокомпании CТB Сергей Сельянов считает, что в данный момент "очень важно привлечь крупные цифровые зарубежные платформы, на которых смотрение контента в период самоизоляции только возрастает".

"И если мы при государственной поддержке сможем обеспечить бизнес-коммуникации с представителями зарубежных телеканалов и VOD-сервисов, принимающими решение о закупке, это будет серьезной поддержкой для индустрии кино. Мы видим, что наш контент сейчас охотно закупают в Европе, Китае, Юго-Восточной Азии, особенно востребована российская анимация, которая по своему качеству не уступает зарубежным конкурентам", - заявил Сельянов.

"По поводу эффективности онлайн форматов на рынках уже сложился позитивный консенсус, и мы имеем отличный шанс стать одними из лидеров этого процесса. Наша кинокомпания готова принять самое активное участие", - подчеркнул он.

Схожего мнения придерживаются и продюсеры анимационных компаний.

"Безусловно, анимационные студии сейчас оказались в более выигрышном положении - производство этого вида контента гораздо проще перевести на дистанционный режим, в отличие от кино. Однако и здесь неизбежны потери, связанные с частичным падением лицензионного рынка, - рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"В то же время текущая ситуация несет в себе высокий потенциал для развития в других сферах, в частности в международном продвижении. Тем более в течение последних лет мы видим стабильно высокий интерес зарубежных производителей и дистрибуторов к отечественной анимации, которая в силу исторических особенностей развития во внерыночных условиях обладает колоссальным креативным потенциалом. Именно сейчас проведение таких мероприятий, как онлайн-рынок российского контента KeyBuyersEvent, видится очень своевременным и приоритетным для всей индустрии в целом", - отметила она.

Генеральный продюсер студии "Wizart" Юрий Москвин полагает, что "это важное и своевременное событие для отрасли".

"Мы рады, что государство готово идти навстречу и привлекать потенциальных партнеров. Чем раньше мы сможем реализовать подобный формат, тем больше шансов у отрасли выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями, и, более того, усилить свои позиции на международной арене. Экспортные контракты способны поддержать не только анимационную отрасль страны, но и государственную экономику в целом", - сказал Москвин.

"Поддержка международного направления сейчас и в дальнейшем - это важный шаг для усиления позиций на рынке. Совместная работа с государством по продвижению единой площадки для развития экспорта увеличивают шансы российской анимации достичь зарубежного зрителя", - добавил он.