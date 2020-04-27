В Нидерландах коронавирусом заразились норки

У норок на двух фермах в Нидерландах обнаружили коронавирус. Это первый случай, когда новое заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.

"Речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников есть симптомы COVID-19", - рассказала Карола Схаутен, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания. Всего на территории двух ферм находятся 20 тысяч норок. У животных проблемы с дыханием и пищеварением, сообщает ТАСС. На соседних фермах проводятся тесты, чтобы отследить дальнейшее распространение вируса.

В Нидерландах COVID-19 выявлен более чем у 37,8 тысячи человек, скончались свыше 4,4 тысячи человек.