В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров

28 апреля на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью исполнительного директора Ассоциации Туроператоров России Майи Ломидзе на тему: "COVID-19. Субсидии для туроператоров: на что они пойдут".

По видеосвязи она ответит на вопросы обозревателя "РГ" Евгения Гайвы: сколько россиян не смогли воспользоваться выкупленными турами из-за пандемии; сколько из них на данный момент получили компенсации или перебронировали туры, сколько отправили деньги на депозит; каковы гарантии, что деньги дойдут до адресата, а не будут использованы нецелевым образом. Обо всем этом и многом другом - в интервью Майи Ломидзе.