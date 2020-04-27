В России построили жилья больше, чем год назад

Ввод жилья в первом квартале нынешнего года превысил прошлогодние показатели на 4,1%, сообщает Минстрой.

В целом, по данным Росстата, в России за три месяца нынешнего года было введено 15,4 млн квадратных метров жилья. Возведено 1,5 тысячи многоквартирных домов и 58,4 тысячи индивидуальных (из них 7,4 тысячи - на участках для садоводства). Всего построено 198,9 тысячи новых квартир.

Рост показателей отмечается как в строительстве многоквартирных домов, так и в индивидуальном жилищном строительстве. Многоэтажек было возведено на 4,2% больше, чем в начале 2019 года - 7,4 млн кв.м. Индивидуальных домов - 8 млн кв.м., на 3,9% больше, чем в прошлом году.

"Данные за первый квартал года показывают рост, однако мы понимаем, что в связи с ограничительными мерами, направленными на снижение распространения коронавирусной инфекции, которые коснулись сферы строительства, а также остановки строительных работ в регионах с уверенно высокими показателями, данные за следующий отчетный период могут не иметь положительной динамики. Наша задача на краткосрочную перспективу - восстановить докризисные темпы строительства и завершить стройки с вводом в 2020 году", - сказал замглавы Минстроя Никита Стасишин.