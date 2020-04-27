В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом

В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Там отмечается, что сплошное тестирование в Вооруженных Силах РФ проводилось в период с марта по 27 апреля. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение в госпиталях Минобороны России. Здесь находится 324 человека. Кроме того 176 человек пребывают в изоляторах по месту службы, шестеро военнослужащих - в гражданских лечебных учреждениях системы, изолированы на дому 395 человек.

Тяжелое состояние отмечено у двух человек, один из них доставлен в Москву и находится на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней находятся 12 военнослужащих, остальные - без симптомов заболевания.