В Союзе дачников рассказали, как защититься от проблемных соседей

Сегодня более трети споров в судах связаны с границами земельных участков, а каждый десятый - с землепользованием.

В то же время началось активное экспертное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, в которых прописываются права и обязанности соседей. Главный принцип новых правил: взаимное уважение. Но что делать, если договориться с соседями так и не удается? Если поправки в Гражданский кодекс примут, как же они помогут в решении самых актуальных вопросов для дачников.

Из-за построек и деревьев на соседских участках у меня очень темно. Можно что-то сделать?

Как поясняет председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин, в правилах застройки земельного участка в принципе ничего не меняется. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Главное условие - соблюдение градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка.

Если владелец участка возвел дом, высота которого не выше 20 метров или три этажа, он имеет на это право. И здесь уже ничего не сделать. Если же человек на своем дачном участке умудрился возвести многоэтажку, ее однозначно предпишут либо снести, либо привести в соответствие с градостроительными нормами.

Когда речь идет о высоких заборах или слишком густых и высоких деревьях, то тут, конечно же, должен действовать принцип уважения к тем, кто живет рядом, что и заложено в поправках в ГК. Но если Иван Петрович с Василием Ивановичем никак не могут договориться, то есть богатая судебная практика: иски о сносе высокого забора, о вырубке высоких деревьев на соседнем участке, о перестройке крыши, чтобы вода не текла от соседа.

Соседи постоянно что-то жгут на своем участке, и весь дым идет ко мне. А другие очень шумные. Как спасаться от шума и неприятных запахов?

Понятно, что дым и шум распространяются не только на смежные участки. Часто такие соседи не дают нормально жить на даче всей улице. Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Соседи могут направить исковое заявление в суд о возмещении морального вреда. И теперь отсутствие смежной границы не будет веским основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Но это касается только злостных нарушителей. Часто люди просто случайно или не подумав нарушают покой соседей. Поэтому сразу же бежать в суд не стоит. Вот что предлагается в поправках в ГК: "Собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая. В случае, когда исходящее с соседнего земельного участка воздействие выходит за указанные пределы, собственник (владелец) земельного участка вправе требовать устранения препятствий в пользовании своим земельным участком (статья 230)".

Подробнее о самых актуальных вопросах, возникающих между соседями по даче, читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".