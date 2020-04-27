В Steam полную версию Total War: SHOGUN 2 раздадут бесплатно и навсегда

Студия Creative Assembly объявила о бесплатной раздаче своей стратегии Total War: SHOGUN 2 в онлайн-магазине Steam.

It’s a difficult time right now, so to help stave off boredom while you’re stuck at home, we’re giving away SHOGUN 2 for you to keep forever! #StayHomeSaveLives



Find out the full details here: https://t.co/4Yeje8ckRF pic.twitter.com/Fq1nQ4lg0l — Total War (@totalwar) April 24, 2020

Акция стартует в 20:00 (МСК) 27 апреля и продлится до 20:00 (МСК) 1 мая. В этот период полную версию игры можно добавить к себе в библиотеку, после чего она останется там навсегда.

В SHOGUN 2 геймеры могут участвовать в массовых баталиях в декорациях средневековой Японии. Эта часть во всей франшизе является одной из самых высокооцененных - ее рейтинг на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 90 баллов.

Слоганом акции разработчики выбрали хэштег #StayHomeSaveLives ("Оставайтесь дома, спасайте жизни"). Она направлена на сдерживание пандемии коронавируса, чтобы игрокам было легче оставаться дома на самоизоляции.