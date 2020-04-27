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В Steam полную версию Total War: SHOGUN 2 раздадут бесплатно и навсегда

Текст:   Богдан Бобров
27.04.2020,  
16:23
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Студия Creative Assembly объявила о бесплатной раздаче своей стратегии Total War: SHOGUN 2 в онлайн-магазине Steam.

Акция стартует в 20:00 (МСК) 27 апреля и продлится до 20:00 (МСК) 1 мая. В этот период полную версию игры можно добавить к себе в библиотеку, после чего она останется там навсегда.

В SHOGUN 2 геймеры могут участвовать в массовых баталиях в декорациях средневековой Японии. Эта часть во всей франшизе является одной из самых высокооцененных - ее рейтинг на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 90 баллов.

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Слоганом акции разработчики выбрали хэштег #StayHomeSaveLives ("Оставайтесь дома, спасайте жизни"). Она направлена на сдерживание пандемии коронавируса, чтобы игрокам было легче оставаться дома на самоизоляции.

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