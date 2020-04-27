Абрамченко поручила защитить арендаторов государственной земли

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Росреестру проверить механизмы поддержки арендаторов земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, продлить им аренду и отменить госпошлину за проведение регистрационных действий при продлении. Об этом "РГ" рассказала сама вице-премьер.

"Органы публичной власти в текущей ситуации должны практически в автоматическом режиме увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю. Должно быть достаточно заявления от арендатора, чтобы пролонгировать аренду в кратчайшие сроки",- заявила Абрамченко "РГ".

Речь идет о пролонгации аренды на такую землю до трех лет. Для любого бизнеса и отдельных коммерсантов это серьёзная помощь. И вот почему.

В нынешней непростой обстановке многие арендаторы земли, которая находится в государственной или муниципальной собственности, практически вынуждены приостановить работу. Однако в российском законодательстве ничего не говорится о возможности приостановить срок действия договора. Нет и правил, позволяющих учитывать нынешнюю "вирусную" ситуацию при продлении продлении договора аренды, если она закончится или изменятся условия.

Как объяснили корреспонденту "РГ", сейчас необходимо для поддержки граждан и организаций, которые арендуют государственную землю, проработать возможность заключения дополнительных соглашений, продлевающих аренду их земли до трех лет.

В правительстве уверены, что такое право должно быть безусловным. То есть не зависеть от того, был ли заключен договор аренды на торгах или нет, был ли долг по арендной плате. В такой ситуации арендодатель не сможет отказать в заключении соглашения.

Исключением могут быть случаи, когда до введения всей системы ограничительных мер арендодатель уже успел дойти до суда и инициировать расторжение договора аренды. А еще такая мера поддержки, по мнению правительства, не должна распространяться на недобросовестных арендаторов, у которых надзорные органы до всех пандемий нашли нарушения, и они не устранены.

Кроме того, в случае пролонгации аренды подразумевается отмена госпошлины за проведение регистрационных действий.