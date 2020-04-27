Владимир Путин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Владимир Путин поздравил членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и депутатов органов законодательной власти субъектов РФ с Днем российского парламентаризма.

27 апреля 1906 года в Таврическом дворце открылась Государственная Дума. "Этот первый в нашей стране общенациональный орган законодательной власти внес поистине уникальный вклад в развитие российского парламентаризма, накопил богатейший опыт законотворческой деятельности и парламентской практики", - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня органы законодательной власти России играют огромную роль в решении стоящих перед страной задач, депутатами всех уровней принимаются востребованные временем законы в области образования, экологии и жилищной политики. В то же время российский лидер призвал объединить усилия всех ветвей власти для принятия решений, связанных с COVID-19 и призванных обеспечить здоровье людей, стабилизацию экономики и социальной сферы.