Владимир Путин призвал каждый регион быть готовым к паводкам и пожарам

Любой регион должен быть готов реагировать на ЧП, заявил президент на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, которое он провел в режиме видеоконференции.

"Сейчас все усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей", - заявил Владимир Путин. Тем более что наступил весенне-летний период, а значит, возрастают риски пожаров и паводков. В целом в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, указал президент. Все необходимые ресурсы полностью должны быть отмобилизованы. Глава государства попросил доложить по ситуации в целом, дать прогноз, где обстановка может осложниться и какие упреждающие меры принимаются, что сделано и планируется сделать для повышения защищенности населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Отдельно президент попросил остановиться на работе по своевременному информированию граждан, по обеспечению их безопасности. Причем надо все отработать до мельчайших деталей, в том числе чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции.

Глава государства призвал брать под особый контроль случаи, когда люди потеряли имущество, жилье. "Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", - потребовал он. Заметив, что понимает проблемы региональных бюджетов, президент подчеркнул: "Помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей - это приоритетная задача".

"Также своевременно, без волокиты должны подключаться, реагировать и федеральные ведомства", - добавил Путин и попросил глав регионов подробно остановиться на том, как строится взаимодействие с федеральным центром. В том числе, сохраняются ли так называемые долги и неисполненные обязательства со стороны федерального бюджета по реализации ранее принятых решений, мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение.

Кроме того, президент призвал строго соблюдать профилактические меры. Спасатели готовы выполнить долг в любых условиях, пойти на риск ради других. И нужно уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые участвуют в борьбе со стихийными бедствиями.

Владимир Путин передал слово главе МЧС, который, в отличие от других участников, находился рядом с ним в кабинете. "Все наши ежегодные весенние риски проходят на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - констатировал Евгений Зиничев. Но мероприятия по ограничению нераспространения инфекции, к сожалению, не ограничивают ни распространение пожаров, ни подъем воды в реках, добавил он.

Помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей - это приоритетная задача

Начало паводков в этом году наступило раньше обычного, поэтому в 44 регионах "паводковые события" уже завершились, в 34 продолжаются, в 7 - на Крайнем Севере - еще не начались. "В целом все проходит без серьезных проблем", - заверил Зиничев.

С начала года произошло 154 тысячи пожаров, продолжил министр. Более 86 процентов пройденных огнем площадей приходится на Дальневосточный федеральный округ. Пожароопасный сезон, как и в прошлом году, начался раньше, это уже тренд, заметил докладчик. Критическая ситуация с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, по состоянию на 27 апреля, в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, в 10 раз превысила показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза, в Амурской области - в полтора. Основная причина - несанкционированные сельхозпалы. Зима выдалась аномальной, почва увлажнилась недостаточно, появились условия для перехода пожаров в населенные пункты. Особый противопожарный режим введен в 51 регионе, установлены запреты на посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора.

Невозможно бороться с пожарами исключительно профилактическими мерами, заявил Зиничев. За рубежом законодательная практика направлена на ужесточение ответственности за такие правонарушения, сравнил он. В Германии за несанкционированное разведение костра можно лишиться свободы на срок до одного года, в Беларуси - до семи лет, привел пример министр. А в России в рамках разработки новой редакции КоАП даже увеличение штрафов не предусматривается, посетовал он и попросил увеличить ответственность за нарушение требований противопожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей. К работе нужно привлечь МВД и Росгвардию, считает он.

"Что касается усиления санкций, наказания, ответственности в отношении тех людей, по вине которых возникают пожары, конечно, нужно смотреть за реалиями, но постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу", - ответил глава государства. "Что касается тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен", - добавил он.

"Количество пожаров меньше не становится", - констатировал глава минприроды Дмитрий Кобылкин. Это связано с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата, считает он. Это лето может стать аномально жарким за всю историю, спрогнозировал министр, отметив, что в Красноярске уже 35 градусов тепла. Еще Кобылкин сообщил, что нужно около 10 млрд рублей, чтобы довести количество инспекторов лесоохраны до норматива. Владимир Путин переадресовал вопрос главе минфина. Антон Силуанов ответил, что ведомство распределяет деньги на противопожарную безопасность так, чтобы регионы, страдающие от пожаров, получали больше, и ассигнования увеличиваются, но по ряду мест действительно нужно посмотреть. "Вы разберитесь между собой... лесные полномочия передаются в регионы, надо определять, где наиболее пожароопасная ситуация складывается, и туда направлять прежде всего эти выделяемые дополнительно ресурсы", - указал президент. Глава государства потребовал без проволочек финансировать работы по предотвращению и ликвидации ЧС в регионах. "Это происходит даже не потому, что не хватает денег. Мы сейчас определились и видим, что деньги, выделенные из дорожного фонда, не истрачены, а туда, куда нужно, не поступают. Все завязло в каких-то процедурах, дороги, размытые в Амурской области прошлогодним паводком, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены", - возмутился он. "Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - предложил участникам совещания Путин. О принятых решениях нужно не только объявлять, надо доводить их до реализации, чтобы они оказали ощутимое влияние на жизнь людей, указал он и потребовал закрыть такие вопросы в кратчайшие сроки.