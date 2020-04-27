Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Телеканалы уже опубликовали программу, из которой следует, что в 10.00 будет транслироваться обращение Владимира Путина. На просьбу подтвердить такие планы главы государства его пресс-секретарь ответил: "Да".

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса было решено отложить праздничные мероприятия. Как обещал президент России, они обязательно состоятся в этом году, но позже.