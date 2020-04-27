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27.04.2020 14:01
Рубрика: В мире

Власти Фиджи не приняли российский вывозной самолет

Текст: Александр Проценко

Российские специальные авиарейсы продолжают вывозить из-за рубежа наших граждан, преодолевая трудности и непонимание местных властей. Сегодня власти Фиджи не выдали разрешение на посадку российскому самолету, который должен был забрать с острова группу россиян. Об этом проинформировал Telegram-канал Минкомсвязи РФ.

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"Рейс №UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи, - сказано в сообщении. - Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова, в этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину. Рейс №UTA9033 27 апреля проследует по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут".

Ранее Росавиация сообщала о планах выполнения рейса Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, который был внесен в предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. А Минкомсвязь проинформировала, что 28 апреля состоится вывозной рейс из Праги в Москву.

В мире Океания Фиджи Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минкомсвязь Распространение коронавируса COVID-19

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