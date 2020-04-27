Володин рассказал о роли института российского парламентаризма

В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность этого института в системе публичной власти России.

День российского парламентаризма отмечается в РФ с 2012 года - праздник учрежден по случаю первого заседания Госдумы России, которое состоялось в 1906 году.

- Институт парламентаризма - важная часть системы публичной власти, представляющая интересы народа России, - заявил спикер, которого цитирует сайт нижней палаты.

От эффективности работы парламентариев, уверен Володин, зависит законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, повышение качества жизни наших граждан.

Он подчеркнул, что законодателям необходимо, опираясь на поддержку наших граждан, оперативно принимать эффективные решения, направленные на оказание помощи людям, семьям с детьми, реализацию мер поддержки экономики.