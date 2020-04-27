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Рубрика: Общество

ВОЗ опасается вспышек кори и полиомиелита из-за пандемии COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Дети меньше, чем взрослые, рискуют тяжело заболеть и умереть от COVID-19, но пандемия приводит к увеличению риска у детей заболеть другими тяжелыми инфекциями - в частности, корью и полиомиелитом, и это связано с приостановкой вакцинации во многих странах. Об этом заявил сегодня глава ВОЗ доктор Тедрос Габриесус на ежедневном брифинге в Женеве.

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"Хотя COVID-19 наносит тяжелый урон, ВОЗ глубоко обеспокоена воздействием, которое пандемия оказывает на другие функции службы здравоохранения, особенно в части, касающейся детей. Дети подвергаются относительно низкому риску от тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, но могут подвергаться высокому риску от других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин", - сказал глава ВОЗ.

По данным ВОЗ, с помощью вакцинации можно предотвратить более 20 заболеваний. Ежегодно вакцинируется более 116 миллионов детей, или 86 процентов всех детей, рожденных в мире. При этом более 13 миллионов детей не хватает прививок.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Кампании по вакцинации против полиомиелита уже приостановлены, а в некоторых странах обычные службы иммунизации сокращаются или закрываются. С началом сезона гриппа в южном полушарии жизненно важно, чтобы каждый получил вакцину против сезонного гриппа. Даже когда службы работают, некоторые родители и опекуны избегают брать детей на вакцинацию из-за опасений по поводу COVID-19. А мифы и дезинформация о вакцинах добавляют масла в огонь, подвергая уязвимых людей риску", - отметил Тедрос Габриесус.

Он подчеркнул, что при снижении охвата вакцинацией будут возникать новые вспышки инфекций, в том числе опасных для жизни заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

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