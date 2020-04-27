ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19

Снижение темпов прироста заболеваемости наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйчинович.

"В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична", - сказала она.

Вуйчинович отметила, что "безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться". "Это будет происходить по "эпидемиологическим законам" о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня - поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны", - подчеркнула представитель организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.