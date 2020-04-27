"Бессмертный полк" впервые пройдет в формате онлайн-шествия

- Выход из непростой ситуации, продиктованной пандемией коронавируса, нам подсказали участники серии интернет-опросов, - говорит сопредседатель "Бессмертного полка России" Сергей Макаров. - Они предложили провести шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате. Идея принята. Мы поддерживаем новую народную идею - 9 мая в 19.00 после Минуты Молчания всем, кто желает взять фото своих родных, участников Великой Отечественной войны, мы предлагаем выйти на балконы квартир или к калиткам своих дворов и вместе с соседями спеть песню "День Победы". Так начнется шествие "Бессмертного полка", затем оно продолжится в интернете.

Как сообщил Макаров, достигнута договоренность с несколькими телеканалами, социальными сетями и медиаплатформами, которые будут транслировать онлайн-шествие "Бессмертного полка". Выкладывать фото родных вместе с потомками, например, с прошлых шествий, рассказы и видео можно будет на медиаплатформу по выбору участников шествия.

- Никакие невзгоды не помешают нам проявить благодарность к людям, благодаря, которым мы видим синее небо, - говорит руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. - Есть в онлайн-шествии своя сермяжная правда: уличное шествие прошло и забылось до будущего года, а народное шествие на медиаплатформах останется навечно. А вместе с ним - образ победителей в миллионах фотографий, которые будут рассматривать уже наши потомки.