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27.04.2020 14:12
Рубрика: Общество

"Бессмертный полк" впервые пройдет в формате онлайн-шествия

Текст: Владимир Емельяненко
После переноса Парада Победы 9 мая в движении "Бессмертный полк" также задумались о том, как быть.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

- Выход из непростой ситуации, продиктованной пандемией коронавируса, нам подсказали участники серии интернет-опросов, - говорит сопредседатель "Бессмертного полка России" Сергей Макаров. - Они предложили провести шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате. Идея принята. Мы поддерживаем новую народную идею - 9 мая в 19.00 после Минуты Молчания всем, кто желает взять фото своих родных, участников Великой Отечественной войны, мы предлагаем выйти на балконы квартир или к калиткам своих дворов и вместе с соседями спеть песню "День Победы". Так начнется шествие "Бессмертного полка", затем оно продолжится в интернете.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Как сообщил Макаров, достигнута договоренность с несколькими телеканалами, социальными сетями и медиаплатформами, которые будут транслировать онлайн-шествие "Бессмертного полка". Выкладывать фото родных вместе с потомками, например, с прошлых шествий, рассказы и видео можно будет на медиаплатформу по выбору участников шествия.

- Никакие невзгоды не помешают нам проявить благодарность к людям, благодаря, которым мы видим синее небо, - говорит руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. - Есть в онлайн-шествии своя сермяжная правда: уличное шествие прошло и забылось до будущего года, а народное шествие на медиаплатформах останется навечно. А вместе с ним - образ победителей в миллионах фотографий, которые будут рассматривать уже наши потомки.

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