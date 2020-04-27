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27.04.2020 08:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.

Утро специалист порекомендовала начинать со стакана чистой воды - средство "мягко стимулирует работу органа". При этом добавлять в воду мед или лимон не стоит.

Фото: iStock
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Завтрак должен включать белковую пищу (творог или вареное яйцо) или медленные углеводы, например, кашу. Врач посоветовала также есть на завтрак овощи. Если в свежем виде они "не идут", подвергните их термической обработке.

На обед подойдут мясо или рыба, медленные углеводы, нежирный суп, овощной салат (например, винегрет).

Для перекуса лучше отдать предпочтение фруктам.

- Идеально - запеченное яблоко, салат из фруктов с йогуртом (несладким), кефир с сухофруктами. Основа ужина - мясо или рыба, и овощи. Например, куриное филе с запеченной цветной капустой или овощным рагу. От сложных гарниров из картофеля, макарон, гречки лучше отказаться. На ночь рекомендую выпить стакан свежего кефира или йогурта.

Также врач посоветовала включить в рацион натуральные пробиотики. А именно: квашеную капусту, соленые огурцы (в небольшом количестве), чайный гриб, если не страдаете от изжоги, и молочные продукты, в идеале домашние - йогурт, кефир, ряженку.

Елена Смирнова отметила, что важно пить достаточное количество жидкости в течение дня.

- Не надо выпивать сразу два литра воды, если до этого пили от силы стакан. Увеличивайте количество жидкости постепенно, - отметила врач.

Общество Здоровье

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