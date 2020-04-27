Вырос спрос на средства для уборки, косметику и оборудование для выхода в сеть

Интернет-магазины и исследовательские компании проанализировали, какие товары наиболее востребованы у россиян во время самоизоляции. С наивысших строчек рейтингов по темпам роста спрос на продукты питания постепенно уходит. На первое место выходит забота о чистоте и красоте.

Исследовательская компания Nielsen проанализировала данные по продажам товаров повседневного спроса в крупнейших розничных сетях. Во вторую неделю апреля спрос на продукты питания в таких магазинах заметно упал, причем не только с начала карантина, но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас у покупателей другие цели.

"На первое место в списке приоритетов вторую неделю подряд явно выходит потребность поддержания чистоты дома и гигиены - результат трансформации привычек из-за COVID-19. По данным опроса потребителей, 71 процент чаще моет руки, 43 процента используют санитайзеры, 37 респондентов чаще убираются в жилище", - сообщают аналитики.

В сетевых магазинах на 21 процент выросли продажи отбеливателей и средств для мытья пола, на 19 процентов - продажи мыла, на 13 процентов - универсальных средств для уборки дома. Но самым популярным товаром в этой категории, как показывают исследование, стали влажные салфетки. Их продажи в течение второй недели апреля оказались на 55 процентов выше продаж этого же периода в прошлом году. Впрочем, это можно считать и снижением: в течение последней недели марта 2020 года спрос на них был на 150 процентов выше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Яркие тенденции на карантине наблюдают и в онлайн-торговле. По данным аналитиков популярной интернет-площадки с товарами из КНР, в последние недели марта в России, как никогда прежде, стали популярны зубные щетки - заказы выросли в четыре раза, и зубные пасты - их продали больше в два с половиной раза. Также больше стали покупать товаров для детей: например, спрос на бутылочки и подгузники вырос примерно на шестьдесят процентов.

В полтора раза вырос спрос на шампуни и детское мыло. "При этом обычное кусковое мыло окончательно вышло из моды: даже на фоне повышенного спроса на бытовую химию прирост категории составил лишь семь процентов", - отмечают исследователи. А еще россияне бросились заказывать свечи - спрос вырос более чем в четыре раза.

К слову, когда к режиму самоизоляции в России еще только начали готовиться, это тоже отражалось на спросе: на той же площадке на 60 процентов выросли продажи домашней одежды, на 70 процентов - товаров для дома. Значительно выросли заказы на некоторые виды игрушек: конструкторов - на 78 процентов, радиоуправляемых игрушек - на 45 процентов.

Специалисты еще одной отечественной торговой платформы констатировали быстрый рост продаж машинок для стрижки в первой половине апреля: их заказывали почти в пять раз чаще, чем обычно. Утроились продажи ламп для сушки лака, а рост продаж маникюрных аппаратов в целом оказался и того выше - 442 процента. За те же две недели в три раза выросли заказы на косметику для тела и более чем вдвое - на уходовые средства для волос и лица.

О более глобальных тенденциях свидетельствуют данные компаний, которые не занимаются торговлей как таковой, однако имеют возможность обобщать данные по огромному числу проводимых операций. Так, по данным исследования крупнейшего платежного провайдера в России, в период с 13 по 19 апреля россияне чаще всего оплачивали медицинские услуги и товары: платежи в этой категории выросли чуть менее чем в шесть раз, обогнав даже доставку еды из ресторанов. А в лаборатории по анализу больших данных одного из крупнейших банков страны, проанализировав спрос на предпасхальной неделе, констатировали, что спрос на телекоммуникационное оборудование вырос на 44,2 процента по сравнению с этим же периодом 2019 года. Россияне продолжают обустраивать на дачах и в квартирах удаленные рабочие места, и для этого закупают роутеры, усилители сигнала wi-fi, оборудование, которое помогает соединить между собой различные системы передачи данных и т.д. Рост спроса в этой категории оказался выше, чем общий "предпасхальный" подъем в универсальных магазинах.