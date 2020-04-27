За сообщения о коронавирусе житель Сингапура окажется в тюрьме

Жителю Сингапура грозит до трех лет тюрьмы за слухи о пандемии коронавируса. Сорокалетний мужчина опубликовал несколько сообщений в Facebook, в которых утверждал, что "жителям следует незамедлительно запасаться продуктами, поскольку в ближайшие дни все рынки и супермаркеты сократят график работы до двух дней в неделю". Соответствующее заявление распространили представители органов правопорядка.

"Подобные правонарушения грозят лишением свободы сроком до трех лет и/или штрафом в размере 10 тысяч сингапурских долларов. Жителям страны следует обращаться за информацией к официальным источникам", - со ссылкой на правоохранителей пишет ТАСС.

До первого июня в Сингапуре действует режим частичного карантина: работают продовольственные магазины и аптеки, общественный транспорт. Число инфицированных коронавирусом в стране превышает 13,6 тысяч человек - это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии. Вспышка нового вирусного заболевания была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже около трех миллионов человек.