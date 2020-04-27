Земфира отказалась выступать на фестивале "Усадьба Jazz" в режиме онлайн

Ежегодный open-air должен был состояться в подмосковной усадьбе "Архангельское" 30 и 31 мая. Теперь он официально отменен, вернее, пройдет в новом - онлайн-формате. Это сделано из-за продолжающейся пандемии коронавируса, о чем рассказала бессменный президент фестиваля Мария Семушкина.

Фестиваль "Усадьба Jazz" ныне объединяет самые разные музыкальные жанры. Начинался он как джазовый, но в последние годы все чаще здесь выступали и электронщики, и представители камерной музыки, и авангарда, и альтернативного рока. Даже рэперы - в частности, американка Азалия Бэнкс и ее соотечественники Black Eyed Peas. Выступал на "Усадьбе Jazz" и поп-певец Алексей Чумаков…

Но каждый год обязательно приглашалась и одна бесспорная рок-звезда. "Аквариум", "Мегаполис", Диана Арбенина и "Ночные снайперы", "АукцЫон"…

В этот раз на роль главного хэдлайнера была выбрана Земфира. Своим сетом 31 мая певица собиралась завершить почти двухлетние каникулы, на которые отправилась в августе 2018 года - ради записи нового альбома, первого за семь лет.

Но теперь Земфира отказалась принимать участие в онлайн-формате "Усадьбы Jazz". Сообщила, что "не готова"…

Об этом тоже рассказала Мария Семушкина, уточнившая, что "мы надеемся ее оставить для нашего полноценного события в оффлайне".

Кстати

Организаторы уже рассматривают возможность проведения фестиваля "Усадьба Jazz" в привычном формате - со зрителями, в усадьбе "Архангельское" - ориентировочно - в конце лета или начале осени. Все будет зависеть от того, какой к этому времени станет эпидемиологическая обстановка в России.