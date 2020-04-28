Акция "Бессмертный полк Киргизстан" пройдет в онлайн-режиме

В Киргизии "Бессмертный полк Киргизстан" пройдет в режиме онлайн. Информацию о новом формате проведения акции распространил общественный штаб.

"Ежегодно по всей республике проходит акция "Бессмертный полк Киргизстан", во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации жителей приглашают принять участие в онлайн-акции. Для этого необходимо сделать фотографию родственника - участника Великой Отечественной войны, разместить ее и информацию о герое в социальных сетях 9 мая 2020 года в 10:00", - говорится в сообщении.

Также в республике в полдень по бишкекскому времени 9 мая 2020 года по всем телевизионным каналам и радиостанциям прозвучит песня "День Победы", а в 21:00 в окнах домов многие киргизстанцы в память о погибших соотечественниках зажгут свечи.