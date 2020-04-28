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28.04.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

Александр Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие преступлений

Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин провел большое совещание со своими подчиненными. Естественно, никто в столицу не поехал, общались посредством видео-конференц-связи. Главная тема оперативного совещания - раскрытие преступлений.
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

Итоги первого квартала 2020 года таковы: раскрыто 97,4% убийств, 98,8% умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 99% изнасилований. Глава СК назвал эти цифры масштабными успехами и сказал, что они "достигнуты, в первую очередь, благодаря новейшим подходам к расследованию преступлений, подкрепленным слаженным взаимодействием с оперативными подразделениями МВД России и ФСБ России".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По мнению главы ведомства, важную роль в раскрытии самых сложных и запутанных преступлений сыграло внедрение передовой криминалистической и специальной техники.

Вспомнил Александр Бастрыкин и о старых преступлениях, которые в прошлые годы по разным причинам не смогли раскрыть. Так в первом квартале 2020 года удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Среди них - 185 убийств, 85 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, 134 преступления сексуального характера, 499 других тяжких и особо тяжких преступлений.

Глава Следственного комитета отметил изменения в лучшую сторону в тех региональных подразделениях, к которым недавно были замечания. Это следственные управления СК РФ по Псковской, Астраханской областям, Краснодарскому краю, Республике Тыва.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Вспомнил Александр Бастрыкин и следственные управления, где расследование тяжких преступлений вызывает вопросы в центральном аппарате ведомства. Речь идет об управлениях по Ярославской, Иркутской, Кемеровской областям и Забайкальскому краю. Больше всего приостановлено уголовных дел об убийствах в Забайкальском и Ставропольском краях, Красноярском крае и Республике Хакасия, Амурской, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Саратовской и Свердловской областях, Ингушетии .

Вторым вопросом повестки совещания был отчет о принимаемых в Следственном комитет мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. Их число увеличилось еще на 10 человек. Глава СКР принял решение о размещении московских студентов после медицинского обследования в общежитии Санкт-Петербургской академии СК России, где ребята на период самоизоляции будут обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

Также обсуждалась работа по поддержанию ветеранов Великой Отечественной войны.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет

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