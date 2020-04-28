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28.04.2020 17:49
Рубрика: Власть

Ассоциация юристов просит поддержать адвокатуру и нотариат

Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России предлагает включить в перечень наиболее пострадавших отраслей адвокатуру и нотариат. Соответствующее обращение направлено в правительство России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В письме отмечено, что адвокаты и нотариусы, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, продолжают обеспечивать возложенные на них Конституцией Российской Федерации обязательства по оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам, а число проходящих с их участием в течение года юридических действий включает в себя несколько десятков миллионов случаев", - подчеркнул председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В свою очередь, председатель правления АЮР Владимир Груздев рассказал, что на практике выявлены проблемы, с которыми столкнулись юристы.

"Отмечено существенное падение спроса на оплачиваемые услуги при росте числа запросов по разрешению жизненно важных ситуаций и, как следствие, снижение уровня доходов, возникновение трудностей с исполнением страховых и налоговых обязательств, оплатой услуг наемных работников и аренды помещений", - сказал Владимир Груздев.

В нотариате, например, финансовые поступления сократились на 80 процентов. При этом за две недели апреля за помощью к нотариусам обратилось более полумиллиона человек. Схожие проблемы и в адвокатуре: правовая помощь защитников гражданам очень нужна, но финансовые потоки сократились.

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"Следует понимать, что адвокаты - это не только крупные фирмы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а еще и десятки тысяч адвокатов, которые достойно исполняют свои обязанности во всех районах страны, в том числе в сельских местностях, отдаленных районах, а также районах Крайнего Севера и других сложных условиях - там, где у населения небольшие доходы, - пояснил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев. - Поэтому адвокатура сегодня также фактически поставлена на грань выживания".

У адвокатов, в отличие от работников суда и следствия, отсутствуют какие-либо гарантии сохранения заработной платы или поступления иных средств к существованию. Поэтому нужны государственные меры поддержки правовой отрасли.

Власть Право Юрконсультация

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