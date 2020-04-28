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28.04.2020 15:14
Рубрика: В мире

Австралийский медик объяснила, как витамин D защищает от COVID-19

Текст: Диана Ковалева

Всего десять минут, проведенные на солнце каждый день, могут существенно снизить риск заболевания COVID-19. А все потому, что достаточное количество витамина D, который образуется в коже под воздействием солнечных лучей, значительно повышает устойчивость к респираторным инфекциям, утверждает австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил.

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В прошлом году медик проводила эксперимент, в котором участвовали 78 тысяч пациентов. В ходе исследования выяснилось, что у людей с пониженным уровнем витамина D риск развития острых респираторных заболеваний (к которым, в частности, относится и COVID-19) почти вдвое больше. Кроме того, если у вас низкий уровень витамина D, то вы рискуете проболеть гораздо дольше, чем тот, у кого он выше.

В интервью газете The Australian доктор Нил рассказала, что проводит на солнце десять минут каждый день и советует всем следовать ее примеру. При этом время, которое нужно проводить за солнечными ваннами, зависит от климата. Там, где потеплее, подойдет и десять минут, а там, где похолоднее, лучше все пятнадцать.

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