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28.04.2020 10:18
Рубрика: Экономика

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Главный экспортер зерна с 1 апреля ограничил поставки зерна за пределы ЕАЭС до конца сезона, чтобы защитить собственный рынок, поясняет издание. Установленная государством квота в 7 млн т была исчерпана уже 26 апреля. И теперь, как только последний груз в рамках этой квоты покинет страну, Россия будет до конца сезона отгружать зерно только четырем своим соседям по СССР.

Bloomberg напоминает, что ряд других стран также ограничил экспорт зерна. В этой ситуации многие страны стараются по максимуму импортировать зерно. И до последнего момента российские грузоотправители подпитывали этот спрос. Но теперь это окно закрылось.

Помимо серьезного спроса со стороны импортеров, интерес к российской пшенице поддерживал слабый рубль. Кроме того, продажи зерна из государственных запасов - еще одна мера, призванная защитить внутренний рынок, - помогли сдержать внутренние цены и сохранить конкурентоспособность экспорта, пишет Bloomberg.

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