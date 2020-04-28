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Больных COVID-19 начнут лечить новыми перспективными лекарствами. Минздрав провел ускоренную регистрацию российского биопрепарата, способного подавлять "цитокиновый шторм" - грозное осложнение COVID-19. Начинаются испытания и противовирусного лекарства, которое было разработано в Японии, а теперь его начали производить и в России.

Минздрав России разрешил клинические исследования "Фавипиравира", - сообщили 28 апреля в министерстве. Лекарство разработали в Японии для борьбы с инфекциями, вызванными РНК-вирусами. Когда началась эпидемия COVID-19, его в числе прочих опробовали у больных в Китае и Японии.

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"Действие патента у японского производителя истекло в 2019 году, и в связи с эпидемией компания "Химрар" в кратчайшие сроки обеспечила производство препарата, провела доклинические испытания, и теперь есть возможность начать клинические исследования", - пояснили "РГ" в Российском фонде прямых инвестиций, инициировавшем проект. Лекарство уже доставлено в три клиники в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде. В ближайшее время "Фавипиравир" поступит еще в 14 клиник.

Что касается второго препарата "Левилимаб", - это оригинальная разработка компании "Биокад", механизм действия препарата сопоставим с "Тоцилизумабом", - сказал "РГ" генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

Оба лекарства создавались для лечения больных артритом. Но оказалось, что они способны купировать "цитокиновый шторм" - сильнейшую воспалительную реакцию, возникающую при тяжелом течении COVID-19. "Тоцилизумаб" сейчас применяют в США, Италии, других странах Европы.

Наш "Левилимаб" подтвердил эффективность при лечении ревматоидного артрита, и теперь начались его клинические исследования, чтобы выяснить возможность применения против COVID-19. Для этого использовали предусмотренную для экстренных случаев процедуру ускоренной регистрации, - пояснил Дмитрий Морозов.

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