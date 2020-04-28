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28.04.2020 20:45
Рубрика: В мире

Британцы побоятся выйти на свободу после снятия карантина

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Вольнолюбивые граждане Соединенного Королевства не решатся выйти из дома, когда карантин, закрывший страну из-за СОVID-19, будет, наконец, снят. Почти три четверти британцев (71%) признались, что будут испытывать "сильную нервозность" от обретения свободы. Сидение в собственном жилище выглядит для них куда более надежным. Что, впрочем, и неудивительно: знаменитый постулат "мой дом - моя крепость" являет собой суть британского менталитета.

Вышеприведенные данные были получены в ходе исследования, проведенного социологической службой Ipsos Mori. Более 70 процентов британцев заявили, что они против возобновления экономической деятельности государства, покуда эпидемия не будет взята под полный контроль.

Фото: Владимир Биль/РГ
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Британцы хотят быть уверенными в том, что опасность от COVID-19 полностью миновала, прежде чем рискнуть выйти за порог своего дома - даже при условии что бизнес вернется и возобновится движение транспорта. При этом лишь 26 процентов проживающих на туманном Альбионе обещали выйти на свободу и ничего не бояться. 23 процента британцев ожидают, что даже если вирус не будет окончательно обезврежен, экономика их страны должна быть заново запущена в действие и что бизнес откроется.

Социологи утверждают, что собранные ими данные свидетельствуют: любые попытки оживления экономики, которые последуют за снятием карантина, "могут оказаться не столь быстрыми, как мы надеялись". Это заключение выводится уже хотя бы из того, что британцы явно не склонны возвращаться на рабочие места и в магазины. А между тем, министры как раз-таки разрабатывают тактику постепенного вывода страны из карантина. Ожидается, что ее в конце этой недели обнародует Борис Джонсон. Главным условием ослабления карантинных мер остается получение от ученых заключения, что первая волна Covid-19 миновала.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В случае получения согласия на ослабление режима "оставайтесь дома ", Британия начнет открывать отдельные магазины и предприятия, где можно будет рассчитывать на соблюдение 2-х метровой дистанции между присутствующими. Что касается школ, то здесь правительство Джонсона пока вполне резонно осторожничает.

Из опросов сделан довольно любопытный вывод. Руководитель отдела политических исследований социологической компании Ipsos Mori Гидеон Скиннер сказал: "Наши последние опросы, проведенные в 14 странах на предмет возможного перезапуска бизнеса и экономики, показали, что самыми острожными здесь оказались именно британцы. Каждые семь из десяти жителей Альбиона признались, что будут нервничать, если им придется покидать дом после ослабления карантина. А это предполагает, что поворот в экономике может оказаться не таким быстрым, как ожидалось".

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