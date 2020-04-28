Чем занимаются ведущие шеф-повара в период изоляции и карантина

Ученье - свет
Огромный подарок всем кулинарам и гурманам сделали два повара-революционера, новатора кулинарного искусства Ферран Адриа и Хестон Блюменталь. Испанец с недавних пор регулярно публикует в своем Twitter видеоролики, на которых лично готовит простые, но гастрономичные блюда (например, лапшу с мидиями, мятный суп с дыней, инжир со сливками и пр. - всего порядка 90 уроков), при этом объясняя каждый нюанс процесса. Также Адриа подробно разбирает некоторые кулинарные техники, рассказывает про творческий подход к еде и открывает неожиданные качества продуктов, которые есть на каждой кухне. Все "обучение" совершенно бесплатно. Единственный возможный минус для русских последователей - языковой барьер.
В свою очередь, британец-экспериментатор Блюменталь делится в Instagram рецептами своих фирменных блюд, принесших ему славу. Уже опубликована подробная инструкция приготовления легендарного "мясного мандарина", лимонного тарта, десерта из патоки, яйца по-шотландски с горчичным майонезом.
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Dinner by Heston was created based on British History. One of the key recipes that we found was for Pome Dorres. On the next page is the original recipe from c.1430.l, followed by the recipe for our Mandarin Meat Fruit. Bit challenging but if you have the time, worth giving it a try! #Heston #HestonBlumenthal #DinnerbyHeston #Meatfruit #London #History #Todaysfact #MichelinStar @MichelinGuide
Другой популярный обладатель звезд Michelin итальянец Массимо Боттура организовал видеодневник "Кухонный карантин". Он каждый вечер готовит доступные блюда из обычных продуктов (от азов типа соуса бешамель до чизкейка с малиной и бальзамическим уксусом) вместе с женой Ларой Гилмор и сыном Чарли - прямые эфиры проходят на домашней кухне без репетиций. Иногда Боттура также подключает к процессу своих именитых коллег из других стран.
Не отстают от западных шефов российские повара, оперативно организовавшие на своих страницах в соцсетях мастер-классы. Так, один из ведущих шефов России, популяризатор русской кухни за рубежом Владимир Мухин ведет эфиры со звездами, где на примере содержимого их холодильника и имеющегося оборудования учит мыслить нестандартно и использовать продукты совершенно по-новому. Например, шеф показал, как из гречки сделать мороженое в вафельном рожке (тоже из гречки), научил варить варенье из арбузных корочек и быстрый чатни из яблок, а также готовить котлеты в панировке из черствого хлеба. А коллега Владимира по ресторанному холдингу Анатолий Казаков демонстрирует, как делать идеальные ребра в домашних условиях без техасского смокера под рукой. Аналогичные уроки сейчас можно найти на страницах практически у каждого российского шефа.
Братья Иван и Сергей Березуцкие в этот период тоже занялись просветительской деятельностью. Шефы выложили лекции с мировыми учеными и практические занятия с поварами, понимающими важную роль науки в кулинарии. Например, в свободном доступе появилось выступление с переводом на русский язык Гарольда Макги - автора монументального труда On Food and Cooking: Science and Lore of the Kitchen, обязательного к прочтению каждого, кто хочет стать профессионалом в поварском деле.
Поддержка бизнеса
Кризисное время учит рестораторов мыслить по-другому. Выход из положения - искать новые точки продаж, чтобы хоть как-то попытаться сохранить бизнес. Прежних доходов ресторанам ждать не приходится, выручка от доставки минимальна. Да и подходит доставка разве что для сегмента comfort food. Поэтому многие рестораны fine dining оперативно перепрофилировались. Яркий пример - трехзвездочный мишленовский ресторан Alinea в Чикаго. Команда полностью переосмыслила свой гастрономический опыт. Предполагается, что на время. Обычно здесь предлагали гостям театральный спектакль, где героем выступала еда (сахарные надувные шары, забрызганный едой холст, аромаподушка и пр). Сейчас шеф-повар Грант Ашатц готовит ужин не за 300 долларов, а на вынос за 34,95. Меню, конечно, проще. Совладелец Alinea Ник Коконас написал в Twitter, что опция To Go была создана исключительно для сохранения хоть какой-то части рабочих мест. Примеру Alinea последовали многие. В России также быстро смогли сориентироваться. Так, например, группа передовых столичных ресторанов совместно с сервисом "Яндекс.Еда" организовали и запустили проект "Гастросет домой" - где набор визитных блюд от главных гастрономических мест Москвы предлагают по сниженной фиксированной цене.
Интересный тренд, появившийся на свет из-за пандемии, это онлайн-рестораны. Оказалось, так тоже можно. Как правило, они проходят по двум сценариям. Первый - на дом приезжает набор продуктов (порезанных, замаринованных) и в назначенный час нужно будет присоединиться к эфиру, чтобы самим приготовить блюда вместе с шеф-поваром. Второй - на дом доставляется уже готовый сет, с которым участник ужина выходит в эфир к шефу и другим гостям.
Новый виток популярности получили подарочные сертификаты, с помощью которых можно поддержать любимое заведение авансом - то есть покупаешь ваучер сейчас, а используешь после снятия режима самоизоляции и карантина. Но работают они только в заведениях с наработанной клиентской базой постоянных посетителей. Еще одно направление - недельные подписки на блюда из ресторана. Например, московский шеф Алена Андреасян за определенную сумму отправляет подписчикам коробку с семью десертами на каждый день недели.
Помощь врачам
С каждым днем все больше ресторанов, кафе и кофеен в мире готовят еду для тех, кто сражается с коронавирусом "на передовой" - врачей и медицинских работников, соцработников и полицейских. Одним из пионеров движения стал титулованный американский шеф-повар (швейцарского происхождения) Даниэль Хамм. 1 апреля, спустя две недели после закрытия и вынужденного увольнения персонала, он снова открыл кухню своего ресторана Eleven Madison Park в Нью-Йорке (а также Davies and Brook в Лондоне), и теперь каждый день небольшой штат сотрудников и волонтеров производят и доставляют почти 3000 ланч-боксов для всех, кто напрямую задействован в борьбе с коронавирусом. В меню - куриные ножки с кус-кусом, болоньезе, тушеные говяжьи щечки, обязательно овощи. "Наша кухня была построена для другого, но поскольку времена изменились, мы должны измениться вместе с ней", - прокомментировал Хамм свое решение в Instagram.
В Европе проходит благотворительная кампания "Накорми героев". Движение зародилось в Германии, но быстро вышло за пределы страны. За счет пожертвований граждан повара бесплатно готовят еду врачам и правоохранителям. Один из ресторанов в Берлине собрал на эти цели 20 тысяч евро. А в Италии обладатели мишленовских звезд поставляют еду также на стройки оперативно возводимых госпиталей.
Российских врачей тоже поддерживают. Так, поставщики "спешелти" кофе Rockets Roasters запустили акцию "Кофе врачам" и доставляют зерна бодрящего напитка в медицинские учреждения столицы, ведущие борьбу с COVID-19. Задействованы в доставке горячего питания персоналу больниц и многие рестораны. А в Петербурге организаторы ежегодного гастрономического фестиваля Gourmet days нашли шефов и команды, которые готовы каждый день поставлять по 300 горячих обедов в другие больницы, продолжающие работу в условиях карантина.