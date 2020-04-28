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28.04.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Рублевая миля

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
Текст: Евгений Гайва
После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. Разберемся, стоит ли на это соглашаться.
За сданные билеты авиакомпании предлагают вместо денег ваучеры на перелет в будущем, после пандемии. Фото: РИА Новости За сданные билеты авиакомпании предлагают вместо денег ваучеры на перелет в будущем, после пандемии. Фото: РИА Новости
За сданные билеты авиакомпании предлагают вместо денег ваучеры на перелет в будущем, после пандемии. Фото: РИА Новости

Прекращение полетов лишило авиакомпании денежных поступлений по всему миру, а средства, полученные от пассажиров, были направлены на обслуживание самолетов. С такой ситуацией авиаторы столкнулись впервые. Потому в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) призвали использовать депозитные ваучеры вместо возврата денег в качестве законной формы отношений покупателя и перевозчика.

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Ваучер заменяет авиабилет и позволяет пассажиру совершить авиаперелет после стабилизации ситуации с пандемией, пояснила "РГ" эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Ишимбаева.

"Депозитный ваучер гарантирует пассажиру возможность совершить авиаперелет после окончания пандемии с зафиксированной стоимостью", - поясняет она. То есть будущие колебания курса рубля и изменения цен на стоимости полета никак не скажутся. К тому же в сложившейся ситуации авиакомпании дают дополнительные бонусы, привилегии, скидки для удержания клиента, добавляет эксперт.

Однако при помощи ваучеров пассажирам, по сути, предлагают прокредитовать авиакомпании, замечает член общественного совета при минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Не понятно, когда будет следующий полет, и есть опасность, что компания, выдавшая ваучер, обанкротится и не сможет выполнить обещанные полеты, опасается он. "Если человек путешествует один-два раза в год, а таких в России очень много, брать ваучер ему нет смысла", - считает Зотов. Деньги за билет многим нужны прямо сейчас.

Часто летаете? Берите ваучер. Фото: РИА Новости

Получить живые деньги от авиакомпаний сейчас очень сложно. Перевозчики не выплачивают компенсации не только по "невозвратным" билетам, но и по билетам, купленным по тарифам, предполагающим возврат денег, признает Зотов.

Если договориться с перевозчиком не удается, придется обращаться в суд за возмещением средств. А судебное разбирательство может затянуться.

Ваучер не отменяет права пассажира в будущем обратиться в суд за возмещением средств, добавляет Ишимбаева. Так что, возможно, рационально воспользоваться ваучером, особенно часто летающим пассажирам.

Сторонам лучше всего искать компромисс. Все заинтересованы в том, чтобы права пассажиров были соблюдены, но и авиакомпании не обанкротились, говорят эксперты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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