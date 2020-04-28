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Дефицита топлива не будет, как и резких скачков цен на бензин и дизель, считают в минэнерго. Фото: Сергей Михеев Дефицита топлива не будет, как и резких скачков цен на бензин и дизель, считают в минэнерго. Фото: Сергей Михеев
Дефицита топлива не будет, как и резких скачков цен на бензин и дизель, считают в минэнерго. Фото: Сергей Михеев

Автомобиль будут продавать через мобильное приложение

Сбербанк запустил мобильное приложение, которое позволяет купить или продать автомобиль, оформить автокредит и страховку, сообщили в банке.

Минфин поддержал запрет импорта нефтепродуктов

Минфин согласовал предложения минэнерго о запрете импорта в Россию бензина и дизеля по цене ниже отечественной продукции, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одном из министерств. Предполагается также запретить ввоз газойлей и керосина. Эта мера нужна, чтобы сохранить рабочие места и работу нефтеперерабатывающих заводов, ранее поясняли в минэнерго.

Перспективные компании поддержат инвестициями

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

Российский фонд прямых инвестиций создаст платформу для инвестирования в перспективные российские компании, которые испытывают воздействие неблагоприятной конъюнктуры. Как передает ТАСС, об этом заявил директор фонда Кирилл Дмитриев. Общий объем платформы, по его словам, составит около 200 млн долларов.

Кредиты снова востребованы

В России после двукратного спада в конце марта - начале апреля число заявок на кредиты вновь начало расти, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Восстановление происходит быстрее по коротким необеспеченным кредитам, чем по ипотеке и автокредитованию.

Топлива в стране достаточно

Дефицита топлива в стране не будет при любом развитии ситуации на рынке, считает глава минэнерго Александр Новак. Об этом он сообщил в своей авторской колонке в журнале "Энергетическая политика". Министр также отметил, что не будет резких скачков цен на бензин и дизель.

Платежи за аренду отсрочат

Общая сумма потенциальной отсрочки платежей за аренду госимущества за 2020 год может составить 11,5 млрд рублей, сообщили в минэкономразвития. В Росимущество на 24 апреля поступило 304 обращения от малого и среднего бизнеса об отсрочке платежей. Уже заключено 230 допсоглашений, из них 195 - об отсрочке на общую сумму 92,3 млн рублей и 35 - об освобождении на общую сумму 26,7 млн рублей.

Пошлины не поднимут

Минсельхоз не рассматривает введение ограничительных пошлин на экспорт зерновых из России в этом сельхозгоду, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя министерства. Ранее об этом просил Национальный союз хлебопечения ради сдерживания роста стоимости сырья, написала газета "Коммерсант". Для сдерживания цен в России уже введены квоты на вывоз зерна. Из-за этого мир может столкнуться с нехваткой российской пшеницы, сообщил Bloomberg.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
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Продажи антисептиков упали

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. При этом средняя цена на товар в апреле выросла по сравнению с апрелем 2019 года на 23%, до 493 рублей, сообщает RT со ссылкой на фискальные данные компании "Такском".

Данные о заболевших

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, 28 апреля в России выявлено 6411 новых случаев заражения в 83 регионах. Больше всего - 3075 - в Москве. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 8456 человек. Скончались 867 человек.

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